Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Spartaku u Subotici (nedelja, 16.00), a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
SUPER LIGA SRBIJE
SVE SEM POBEDE CRVENO-BELIH JE APSOLUTNA SENZACIJA! Kladionice su jasne: Zvezda je favorit protiv Spartaka u Subotici
Crvena zvezda savladala je ekipu Lila i najavila izlaz iz krize, a sada će pokušati da ostvari pobedu i u Super ligi Srbije protiv Spartaka u Subotici.
Kladionice veruju u pobedu Crvene zvezde i kvota na trijumf tima sa Marakane iznosi 1,15. Kvota na nerešen ishod je 7,75 a na pobedu Spartaka čak 19.
