Crvena zvezda savladala je ekipu Lila i najavila izlaz iz krize, a sada će pokušati da ostvari pobedu i u Super ligi Srbije protiv Spartaka u Subotici.

Kladionice veruju u pobedu Crvene zvezde i kvota na trijumf tima sa Marakane iznosi 1,15. Kvota na nerešen ishod je 7,75 a na pobedu Spartaka čak 19.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Spartak - Crvena zvezda? Crvena zvezda 100% Spartak 0% Niko, biće nerešeno 0%

