Fudbaleri Partizana u nedelju od 18.30 dočekuju Novi Pazar u meču 15. kola Super lige Srbije i to pošto su posle preokreta savladali Javor u Ivanjici sa 3:2.

Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i Partizan je favorit, ali ni gosti nisu bez šansi. Kvota na trijumf crno-belih je 1,45, na nerešen ishod 4,50, a Novi Pazar 7,00.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Partizan - Novi Pazar? Partizan 58.33% Novi Pazar 25% Niko, biće nerešeno 16.67%

