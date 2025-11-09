Fudbaleri Partizana dočekuju Novi Pazar (nedelja, 18.30), a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
SUPER LIGA SRBIJE
CRNO-BELI SU FAVORITI, ALI... Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Novi Pazar! Gosti nisu bez šansi!
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana u nedelju od 18.30 dočekuju Novi Pazar u meču 15. kola Super lige Srbije i to pošto su posle preokreta savladali Javor u Ivanjici sa 3:2.
Javor - Partizan Foto: @starsport
Vidi galeriju
Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i Partizan je favorit, ali ni gosti nisu bez šansi. Kvota na trijumf crno-belih je 1,45, na nerešen ishod 4,50, a Novi Pazar 7,00.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Partizan - Novi Pazar?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši