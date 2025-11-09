Slušaj vest

Denver Nagetsi savladali su Golden Stejt Voriorse u noći između petka i subote, ali će dan kasnije ponovo na teren.

Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić i ekipa igraće protiv Indijana Pejsersa u noći između subote i nedelje (03.00) i imaju ulogu apsolutnog favorita. Kvota na Denver iznosi samo 1,10 dok je na Indijanu čak 5,70.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Denver - Indijana?

