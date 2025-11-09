Košarkaši Denver Nagetsa u noći između subote i nedelje (03.00) dočekuju Indijana Pejserse, a evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
NBA
SVE SEM POBEDE JOKIĆA I EKIPE BIĆE IZNENAĐENJE! Kladionice objavile kvote za meč Denver - Indijana: Nagetsi su apsolutni favoriti
Denver Nagetsi savladali su Golden Stejt Voriorse u noći između petka i subote, ali će dan kasnije ponovo na teren.
Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Nikola Jokić i ekipa igraće protiv Indijana Pejsersa u noći između subote i nedelje (03.00) i imaju ulogu apsolutnog favorita. Kvota na Denver iznosi samo 1,10 dok je na Indijanu čak 5,70.
