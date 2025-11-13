Slušaj vest

Crvena zvezda je porazom od Dubaija prekinula niz od sedam vezanih evroligaških pobeda, a sada je pred četom Saše Obradovića novo iskušenje.

Košarkaši Zvezde u Beogradskoj Areni će dočekati Monako u 11. kolu Evrolige (četvrtak, 20.00), a kladionice su objavile kvote za ovaj meč. Nema dileme da nas očekuje drama u Areni, a uloga favorita ide u ruke Zvezdi na koju je kvota 1,80. Sa druge strane, kvota na Monako iznosi tačno dva.

