Košarkaši Partizana u petak od 20 časova igraju meč 11. kola Evrolige protiv Asvela u gostima, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
EVROLIGA
CRNO-BELI IMAJU ULOGU FAVORITA! Kladionice su jasne: Partizan može do pobede u Francuskoj!
Slušaj vest
Posle pobede u dramatičnom meču protiv Monaka, košarkaši Partizana imaju novi evroligaški zadatak.
KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs
Vidi galeriju
Protivnik će biti još jedan francuski tim, ovog puta Asvel, ali u gostima. Susret je na programu u petak od 20 časova, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč. Uloga favorita ide u ruke Partizanu i kvota na crno-bele iznosi 1,45, dok je na trijumf Asvela 2,85.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Asvel - Partizan?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši