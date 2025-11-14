Protivnik će biti još jedan francuski tim, ovog puta Asvel, ali u gostima. Susret je na programu u petak od 20 časova, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč. Uloga favorita ide u ruke Partizanu i kvota na crno-bele iznosi 1,45, dok je na trijumf Asvela 2,85.