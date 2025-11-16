Srbija protiv Letonije završava kvalifikacije za Svetsko prvenstvo
KVALIFIKACIJE ZA SP
ORLOVI APSOLUTNI FAVORITI U LESKOVCU: Ovo su kvote za meč Srbija -Letonija
Fudbaleri Srbije dočekuju Letoniju u utakmici poslednjeg 8. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia
Srbija je nažalost porazom od Engleske i trijumfom Albanije protiv Andore ostala bez teoretskih šansi za plasman na Mundijal.
Srbija je veliki favorit u ovom meču, što su potvrdile i kladionice.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a sva dešavanja, pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.
Kvota na pobedu Srbije iznosi svega 1.25. Eventualni nerešen rezultat plaća se 6.50, a pobeda Letonije čak 14.
Utakmica u Leskovcu počinje u 18 časova.
