Košarkaši Partizana u petak od 20.30 igraju meč 12. kola Evrolige protiv Fenerbahčea, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu
EVROLIGA
ČEKA NAS DRAMA U ARENI! Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Fenerbahče: Evo ko ima ulogu favorita!
Slušaj vest
Partizan i Fenerbahče odmeriće snage u 12. kolu Evrolige (petak, 20.30, Beogradska Arena), a crno-beli pokušaće da stignu do pete pobede u ovom takmičenju i to posle bolnog i neočekivanog poraza od Asvela u gostima.
Asvel - Partizan Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i izvesno je da nas čeka drama u Beogradskoj Areni. Partizan ima ulogu favorita i kvota na crno-bele je 1,75 dok je na pobedu Fenerbahčea 2,10.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Partizan - Fenerbahče?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši