Košarkaši Crvene zvezde u petak od 21.00 igraju meč 12. kola Evrolige protiv Valensije u gostima, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč i zabrinule navijače tima sa Malog Kalemegdana
EVROLIGA
PODATAK KOJI BRINE NAVIJAČE ZVEZDE: Crveno-beli gaze u Evroligi, ali...
Slušaj vest
Valensija i Crvena zvezda odmeriće snage u 12. kolu Evrolige (petak, 21.00), a crveno-beli pokušaće da stignu do devete pobede u ovom takmičenju i to posle velikog trijumfa protiv Monaka.
Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
I pored toga što Zvezda dominira u Evroligi i deli prvo mesto sa Hapoelom i to sa skorom 8-3, dok je Valensija deveta sa šest pobeda i pet poraza, uloga favorita na ovoj utakmici ide u ruke španskom predstavniku. Kvota na pobedu Valensije iznosi 1,45, dok je na trijumf Crvene zvezde čak 2,80.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Valensija - Crvena zvezda?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši