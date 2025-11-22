Slušaj vest

Fudbaleri Partizana igraju danas od 18.30 na svom terenu protiv Železničara iz Pančeva igraju utakmicu 16. kola Super lige Srbije.

Crno-beli su prvi sa 37 bodova i imaju dva boda više i utakmicu više od drugoplasirane Crvene zvezde i žele pobedu kako bi ostali na vrhu tabele.

Takođe i Železničar bi dobrim rezultatom ostao u gornjem delu tabele, pošto je četvrti sa 22 boda, koliko ima i Novi Pazar, koji u nedelju od 16.30 igra u Kragujevcu protiv Radničkog.

Što se tiče kladionica, uloga favorita pripala je Partizanu, te je kvota na pobedu crno-belih 1.45, dok se trijumf gostujućeg tima plaća koeficijentom 6.70.