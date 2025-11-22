Uloga favorita pripala crno-belima.
CRNO-BELI ŽELE POBEDU I OSTANAK NA VRHU TABELE! Železničar dolazi u Humsku, Parni valjak jeste favorit, ali neće biti lako... POGLEDAJTE KVOTE
Fudbaleri Partizana igraju danas od 18.30 na svom terenu protiv Železničara iz Pančeva igraju utakmicu 16. kola Super lige Srbije.
Crno-beli su prvi sa 37 bodova i imaju dva boda više i utakmicu više od drugoplasirane Crvene zvezde i žele pobedu kako bi ostali na vrhu tabele.
Nenad Stojaković promovisan u trenera FK Partizan Foto: Printscreen / Youtube / FK Partizan Beograd
Takođe i Železničar bi dobrim rezultatom ostao u gornjem delu tabele, pošto je četvrti sa 22 boda, koliko ima i Novi Pazar, koji u nedelju od 16.30 igra u Kragujevcu protiv Radničkog.
Što se tiče kladionica, uloga favorita pripala je Partizanu, te je kvota na pobedu crno-belih 1.45, dok se trijumf gostujućeg tima plaća koeficijentom 6.70.
