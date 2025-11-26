Slušaj vest

Crveno-beli će u 13. kolu Evrolige u sredu od 19.30 časova igrati protiv Olimpijakosa pred krcatim tribinama Beogradske arene.

Zvezda je u Evroligi izgubila prvu utakmicu na domaćem terenu, a onda vezala šest pobeda. Uprkos tome, protiv grčkog tima nema ulogu favorita.

Kvota na pobedu Olimpijakosa iznosi 1,90, a na pobedu Crvene zvezde 2,20.

Oba tima posle 12 odigranih utakmica imaju učinak od po osam pobeda i četiri poraza, a prednost domaćeg terena na ovom meču neće biti presudan faktor, barem tako smatraju kladionice.

