Naš nacionalni tim večeras dočekuje selekciju Švajcarske od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.

Prema kladionicama, Srbija je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu Orlova 1.05, dok se trijumf Švajcarske plaća koeficijentom 18.00.

Okupljanje košarkaške reprezentacije Srbije Foto: KSS

Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.

Trening Srbije u Pioniru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić