Zvezda posle četiri kola zauzima 26. mesto na tabeli Lige Evropa sa četiri boda, dok je rumunski tim na 31. poziciji sa bodom manje.

Televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Crveno-beli su favoriti prema kladionicama, te je kvota na pobedu Zvezde 1.50, dok se trijumf rumunskog kluba plaća koeficijentom 7.20.

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da od svojih igrača očekuje da pokažu reakciju nakon slabijih izdanja u domaćem prvenstvu, kao i da poziva navijače da u velikom broju pruže podršku ekipi u predstojećem meču Lige Evropa sa FCSB-om (bivša Steaua).

"I ova utakmica je jedna od dosta važnih, kao što će biti i ona naredna. Očekujem i reakciju mojih igrača, opet sa druge strane igraćemo pred našom publikom. Takođe, voleo bih da navijači dođu u što većem broju i da nas podrže na našem putu ka cilju u Ligi Evropa", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.