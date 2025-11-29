Slušaj vest

Crno-beli su u prošlom kolu izgubili od Železničara, dok je Javor savladao Crvenu zvezdu.

Prema kladionicama uloga favorita pripala je crno-belima, te je kvota na pobedu Partizana 1.40, dok se trijumf Javora plaća koeficijentom 8.00.

1/6 Vidi galeriju Železničar Pančevo - Javor Foto: FK Železničar Pančevo

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je danas da će Javor na gostovanje crno-belima u Super ligi Srbije doći sa velikim samopouzdanjem i dodao da to njegovu ekipu treba samo da dodatno motiviše.

"Javor dolazi posle jednog od najvećih uspeha u novijoj istoriji, savladali su Crvenu zvezdu i dolaze sa velikim samopouzdanjem", rekao je Stojaković na konferenciji za novinare.

Partizan je prvi na tabeli Super lige Srbije sa 37 bodova, odnosno ima dva boda više od Crvene zvezde, ali i meč više. S druge strane, Javor je na devetoj poziciji sa 20 osvojenih bodova.