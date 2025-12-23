Slušaj vest

Crveno-beli će protiv Parižana igrati od 20.45 časova, a uprkos činjenici da srpski tim ima pet pobeda više, jasno je da zadatak neće biti lak.

Pariz u 18. kolo ulazi iz donjeg dela tabele sa pet pobeda i 12 poraza, dok je Crvena zvezda u dosadašnjem delu sezone zabeležila 10 pobeda i sedam poraza u Evroligi.

Uprkos tome, kladionice najavljuju neizvesnu borbu.

Kvota na pobedu Crvene zvezde iznosi 1.95, a na pobedu Pariza 2.20.

Crveno-beli su u prethodnom kolu pobedili Virtus, dok je Pariz poslednji trijumf u Evroligi zabeležio na domaćem terenu 13. novembra protiv Valensije.

