Košarkaši Crvene zvezde gostuju Parizu u 18. kolu Evrolige.
STANJE NA TABELI EVROLIGE NIŠTA NE ZNAČI! Protivnik se baš, baš muči, ali Zvezdi će danas biti pakleno teško!
Crveno-beli će protiv Parižana igrati od 20.45 časova, a uprkos činjenici da srpski tim ima pet pobeda više, jasno je da zadatak neće biti lak.
Pariz u 18. kolo ulazi iz donjeg dela tabele sa pet pobeda i 12 poraza, dok je Crvena zvezda u dosadašnjem delu sezone zabeležila 10 pobeda i sedam poraza u Evroligi.
Uprkos tome, kladionice najavljuju neizvesnu borbu.
Kvota na pobedu Crvene zvezde iznosi 1.95, a na pobedu Pariza 2.20.
Crveno-beli su u prethodnom kolu pobedili Virtus, dok je Pariz poslednji trijumf u Evroligi zabeležio na domaćem terenu 13. novembra protiv Valensije.
