Košarkaši Partizana u od 17 sati okviru 11. kola grupe A ABA lige gostuju Krki.

Partizan stiže, posle debakla u Evroligi protiv Žalgirisa, kao drugoplasirana ekipa u grupi sa učinkom 7-1. Slovenački tim je trenutno na dnu tabele sa dve pobede i sedam poraza.

Kladionice su ulogu favorita prepustile Partizanu, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.25, dok se trijum Krke plaća koeficijentom 5.00.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Utakmica se igra u Maloj dvorani Tivoli u Ljubljani, pošto je rekonstrukcija dvorane "Leon Štukelj" u Novom Mestu i dalje u toku nakon poplave.

Direktan prenos današnje utakmice obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.

