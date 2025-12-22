Slušaj vest

Košarkaši Partizana u od 17 sati okviru 11. kola grupe A ABA lige gostuju Krki.

Partizan stiže, posle debakla u Evroligi protiv Žalgirisa, kao drugoplasirana ekipa u grupi sa učinkom 7-1. Slovenački tim je trenutno na dnu tabele sa dve pobede i sedam poraza.

Kladionice su ulogu favorita prepustile Partizanu, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.25, dok se trijum Krke plaća koeficijentom 5.00.

Utakmica se igra u Maloj dvorani Tivoli u Ljubljani, pošto je rekonstrukcija dvorane "Leon Štukelj" u Novom Mestu i dalje u toku nakon poplave.