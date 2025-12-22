Kladionice nisu imale dilemu...
CRNO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI! Pogledajte kakve su kvote pred meč Krka - Partizan!
Partizan stiže, posle debakla u Evroligi protiv Žalgirisa, kao drugoplasirana ekipa u grupi sa učinkom 7-1. Slovenački tim je trenutno na dnu tabele sa dve pobede i sedam poraza.
Kladionice su ulogu favorita prepustile Partizanu, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.25, dok se trijum Krke plaća koeficijentom 5.00.
KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Utakmica se igra u Maloj dvorani Tivoli u Ljubljani, pošto je rekonstrukcija dvorane "Leon Štukelj" u Novom Mestu i dalje u toku nakon poplave.
Direktan prenos današnje utakmice obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.
