UH, KLADIONICE PONIZILE PARTIZAN KAO NIKADA DO SADA! Valensija je ubedljiv favorit protiv crno-belih, pogledajte šok kvote pred večerašnji meč!
Košarkaši Partizana večeras od 20.30 igraju poslednju utakmicu ove sezone na gostujućem terenu protiv Valensije, u sklopu 19. kola Evrolige.
Crno-beli zauzimaju 18. mesto na tabeli sa šest pobeda i 12 poraza, dok je Valensija druga sa skorom 12/6.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Valensija je ubedljiv favorit na ovoj utakmici, te je kvota na pobedu španskog tima 1.20, dok se trijumf Parnog valjka plaća koeficijentom 6.30.
Pred gostovanje španskom klubu svoja očekivanja izneo je trener Partizana, Đoan Penjaroja.
- Valensija je veliki tim i imaju odličnog trenera, tako da me ne iznenađuje zašto imaju ovakve rezultate do sada. Oni su ekipa koja drži jak ritam i imaju mnogo poseda tokom meča, a takođe šutiraju dosta za tri poena. Uz to, imaju talentovane pojedince koji mogu da napadnu dobrim driblingom, šutnu za tri poena ili udele pravovremen pas. Što se nas tiče, najvažnije je da pokušamo da iskontrolišemo njihovu tranziciju i kontranapade - istakao je Penjaroja.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...