Slušaj vest

Crveno-beli će u 19. kolu Evrolige biti gost Efesu u Istanbulu, a utakmica će početi u 18 časova.

Crvena zvezda je u Tursku otputovala nakon poraza u Parizu u prethodnom kolu, dok je Efes izgubio u prethodne dve evroligaške utakmice od Dubaija i Asvela.

Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Zvezda je pre ovog kola ostvarila 10 pobeda uz osam poraza, dok je Efes napravio šest pobeda i upisao 12 poraza.

Uprkos stanju na tabeli Efes je favorit za pobedu sa kvotom 1.75. Kvota na pobedu Crvene zvezde iznosi 2.25.

Ne propustiteEvroligaNAVIJAČI ZVEZDE NEĆE BITI ODUŠEVLJENI! Ove vesti pred meč sa Efesom nisu želeli da čuju!
Čima Moneke KK Crvena zvezda
EvroligaPA, OVO JE HIT! ČIMA MONEKE POMIRISAO PAZUH, PA NAPRAVIO GRIMASU! Košarkaš Crvene zvezde izgovorio jednu rečenicu, pa javno podelio ovaj snimak!
Čima Moneke
EvroligaLOŠA VEST ZA ZVEZDU PRED EFES! Crveno-beli moraju da reaguju!
Kodi Miler Mekintajer
EvroligaVAS PITAMO! Ko je najbolji strani košarkaš u redovima Partizana i Crvene zvezde u 2025. godini? Lista je baš duga...
Večiti derbi Evroliga

Bonus video:

Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa Izvor: Arena Sport