Košarkaši Crvene zvezde će igrati prvu utakmicu u 2026. godini.
EVROLIGA
BAŠ, BAŠ TEŽAK ZADATAK ZA OBRADOVIĆA I ZVEZDU NA STARTU GODINE! Kladionice crveno-belima prognoziraju paklen start godine
Crveno-beli će u 19. kolu Evrolige biti gost Efesu u Istanbulu, a utakmica će početi u 18 časova.
Crvena zvezda je u Tursku otputovala nakon poraza u Parizu u prethodnom kolu, dok je Efes izgubio u prethodne dve evroligaške utakmice od Dubaija i Asvela.
Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Zvezda je pre ovog kola ostvarila 10 pobeda uz osam poraza, dok je Efes napravio šest pobeda i upisao 12 poraza.
Uprkos stanju na tabeli Efes je favorit za pobedu sa kvotom 1.75. Kvota na pobedu Crvene zvezde iznosi 2.25.
