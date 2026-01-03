Slušaj vest

Crno-beli su ove sezone u regionalnom takmičenju izgubili samo jednu utakmicu - u gostima Dubaiju u 5. kolu i zauzima drugo mesto sa devet pobeda, dok je pomenuti tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na prvom mestu sa učinkom od 10 pobeda bez poraza.

Utakmica Partizana protiv Borca biće odigrana u Čaku sa početkom od 20.30 časova.

Partizan - Borac 2025/26 Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Borac je na sedmom mestu sa tri pobede i sedam poraza. Čačani su u četiri utakmice na domaćem terenu ostvarili po dva trijumfa i poraza.

Prema kladionicama, crno-beli su favoriti, te je kvota na pobedu Partizana 1.20, dok se trijumf domaće ekipe plaća koeficijentom 5.90.

