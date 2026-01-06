Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostovaće danas Monaku, u utakmici 20. kola Evrolige, dok ih u petak čeka gostovanje Barseloni u okviru 21. runde ovog takmičenja.

Utakmica 20. kola između Monaka i Partizana na programu je večeras od 19.30.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Kladionice su ulogu favorita prepustile Monaku, te je kvota na pobedu domaće ekipe 1.20, dok se trijumf Partizana plaća koeficijentom 8.00.

Crno-beli su vezali četiri poraza u Evroligi i poslednji su na tabeli sa skorom 6/13.

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je pred njegovom ekipom teška sedmica zbog tri gostovanja i najavio da za utakmice protiv Monaka i Barselone u Evroligi ne može da računa na Dvejna Vašingtona.

Ne propustiteEvroligaALEKSEJ POKUŠEVSKI PRED MONAKO: "Verujem da možemo da odigramo dobro, u odnosu na neke prethodne utakmice"
profimedia-0956612286.jpg
EvroligaTRENER PARTIZANA POTVRDIO UŽASNE VESTI! Jedan od najboljih košarkaša crno-belih ne igra protiv Monaka, ali evo koji igrači se vraćaju u tim!
Đoan Penjaroja
Evroliga"SLEDEĆE PITANJE..." Kapiten Partizana nije želeo da priča o odlasku Tajrika! Odbio da odgovori na pitanje, samo je ovo imao da kaže...
profimedia-0946195087.jpg
EvroligaPOTVRĐENO PISANJE KURIRA! PARTIZAN IMA NOVOG KOŠARKAŠA! Stigla je zamena za Tajrika, crno-beli se pohvalili brutalnim pojačanjem!
profimedia-1045765859.jpg

Marko Jovanović u Areni gleda Partizan Monako Izvor: Kurir