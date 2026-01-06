KLADIONICE PONIZILE PARTIZAN! KVOTA NA POBEDU PARNOG VALJKA JE OGROMNA! Monako je veliki favorit, ispred crno-belih je nemoguća misija?
Košarkaši Partizana gostovaće danas Monaku, u utakmici 20. kola Evrolige, dok ih u petak čeka gostovanje Barseloni u okviru 21. runde ovog takmičenja.
Utakmica 20. kola između Monaka i Partizana na programu je večeras od 19.30.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Kladionice su ulogu favorita prepustile Monaku, te je kvota na pobedu domaće ekipe 1.20, dok se trijumf Partizana plaća koeficijentom 8.00.
Crno-beli su vezali četiri poraza u Evroligi i poslednji su na tabeli sa skorom 6/13.
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je pred njegovom ekipom teška sedmica zbog tri gostovanja i najavio da za utakmice protiv Monaka i Barselone u Evroligi ne može da računa na Dvejna Vašingtona.