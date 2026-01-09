Slušaj vest

Obe ekipe imaju identičan učinak 11-9 i grčevito se bore za plasman u doigravanje.

Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Zvezda je u utorak ubedljivo poražena od Valensije i sada mora negde da nadoknadi neprijatan poraz.

Žalgiris je u prethodnom kolu poražen od Virtusa u Bolonji.

U prvom delu takmičenja Zvezda je slavila u Beogradu rezultatom 88:79, na debiju Saše Obradovića.

Kladionice su odredile kvote za ovaj meč.

Žalgiris je blagi favorit, pobeda domaćina plaća 1.65.

Na evntualni trijumf Zvezde kvota je 2.75.

Utakmica se igra u petak u Kaunasu, sa početkom u 19. časova.

