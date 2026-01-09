Košarkaši Crvene zvezde gostuju Žalgirisu u utakmici 21. kola Evrolige
LITVANSKI VELIKAN FAVORIT U KAUNASU - ALI CRVENO-BELI NISU BEZ ŠANSI: Ovo su kvote za meč Žalgiris - Crvena zvezda
Obe ekipe imaju identičan učinak 11-9 i grčevito se bore za plasman u doigravanje.
Zvezda je u utorak ubedljivo poražena od Valensije i sada mora negde da nadoknadi neprijatan poraz.
Žalgiris je u prethodnom kolu poražen od Virtusa u Bolonji.
U prvom delu takmičenja Zvezda je slavila u Beogradu rezultatom 88:79, na debiju Saše Obradovića.
Kladionice su odredile kvote za ovaj meč.
Žalgiris je blagi favorit, pobeda domaćina plaća 1.65.
Na evntualni trijumf Zvezde kvota je 2.75.
Utakmica se igra u petak u Kaunasu, sa početkom u 19. časova.
