Bukmejkeri ne daju velike šanse "delfinima".
SUROVO! NEVEROVATNE KVOTE NA SRBIJU PRED DUEL SA ŠPANCIMA: Delfini nikada nisu bili ovako poniženi
Vaterpolisti Srbije i Španije igraju drugi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu u ponedeljak od 20.30 časova, a prema prognozama kladionica oni su u ovom meču totalni autsajderi.
Da li zbog činjenice da Španci nose titule svetskog i evropskog prvaka, tek naši momci nemaju mnogo šansi u ovom duelu.
Naime, kvota da će Španija da pobedi je 1,45, dok je kvota na trijumf Srbije čak 3,8 do 4, u zavisnosti od kladionica.
Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
