Vaterpolisti Srbije i Španije igraju drugi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu u ponedeljak od 20.30 časova, a prema prognozama kladionica oni su u ovom meču totalni autsajderi.

Da li zbog činjenice da Španci nose titule svetskog i evropskog prvaka, tek naši momci nemaju mnogo šansi u ovom duelu.

Naime, kvota da će Španija da pobedi je 1,45, dok je kvota na trijumf Srbije čak 3,8 do 4, u zavisnosti od kladionica.

Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

NETHERLANDS-SERBA_03.JPG
NETHERLANDS-SERBA_01.JPG
Holandija - Srbija

Viktor Rašović nakon Srbija - Holandija Izvor: MONDO/Dušan Ninković