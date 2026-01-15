MILANO JE FAVORIT, I TO UBEDLJIV! Kladionice ne veruju Crvenoj zvezdi! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok teksutalni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Kladionice su ulogu favorita prepustile domaćoj ekipi, te je kvota na pobedu Milana 1.50, dok se trijumf Crvene zvezde plaća koeficijentom 3.20.
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da njegova ekipa ne može da igra ispod svog standarda, da nema više vremena za izgovore i da su, počevši od predstojećeg duela u Milanu, sve utakmice za crveno-bele u Evroligi odlučujuće.
"Odbrana. Ne možemo da igramo ispod naših standarda. Oni su nam davali rezultat. Palo je to. Najavljivao sam da smo se u smanjenoj rotaciji patili. Period decembar-januar je najvidljiviji za neke ekipe, posebno ako imaš osam, devet igrača u rotaciji, a mi smo imali to dug period. Vremena za izgovore više nema. Sada su za nas sve plej-of utakmice", rekao je Obradović pred večerašnju utakmicu.
Crveno-beli će posle utakmice u Milanu putovati direktno u Zadar, na utakmicu u ABA ligi.