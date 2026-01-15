Slušaj vest

Rukometaši Srbije u četvrtak od 18 časova igraju prvi meč na Evropskom prvenstvu i to protiv selekcije Španije.

Srbija je autsajder na ovom meču i kvota na našu reprezentaciju kreće se između pet i šest, u zavisnosti od kladionice. Kvota na nerešen ishod iznosi 11, a na pobedu Španije 1,25.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

