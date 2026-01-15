Rukometaši Srbije otvaraju Evropsko prvenstvo susretom sa Španijom, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
SRBIJA AUTSAJDER PROTIV ŠPANIJE! Kladionice ne daju velike šanse "orlovima"
Rukometaši Srbije u četvrtak od 18 časova igraju prvi meč na Evropskom prvenstvu i to protiv selekcije Španije.
Srbija je autsajder na ovom meču i kvota na našu reprezentaciju kreće se između pet i šest, u zavisnosti od kladionice. Kvota na nerešen ishod iznosi 11, a na pobedu Španije 1,25.
