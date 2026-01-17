Slušaj vest

Rukometaši Srbije poraženi su od Španije (29:27) na startu Evropskog prvenstva i sada će u meču protiv Nemačke (subota, 20.30) imati imperativ pobede.

Rukomet: 1. kolo Evropskog prvenstva Foto: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i Srbija nema ulogu favorita. Kvota na trijumf "orlova" iznosi 6,50, na pobedu Nemačke je 1,25, a na nerešen ishod čak 11.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču?

