Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Hapoel Tel Aviv u utakmici 26. kola Evrolige od 20.00 u Beogradskoj areni.

Zvezdu posle Hapoela čeka i okršaj sa Makabijem, takođe na svom terenu, u petak.

Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

Utakmicu između Zvezde i Hapoela možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

Kladionice su ulogu favorita prepustile Zvezdi, te je kvota na pobedu crveno-belih 1.80, dok se trijumf gostujućeg tima plaća koeficijentom 2.40.

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN I ZVEZDA MOGU DA KRENU PO PAKLENA POJAČANJA! Večiti, oprez: Brutalni evroligaški igrači postaju slobodni agenti! Od spiska će vam se zavrteti u glavi!
Majk Džejms copy.jpg
EvroligaBIĆE PAKLENO! Evo gde možete gledati prenos utakmice Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv!
Crvena zvezda, Saša Obradović
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ NA TAPETU: Dragan Jakovljević bez pardona o treneru Crvene zvezde i njegovim potezima!
Saša Obradović
EvroligaSTRANAC NAPUSTIO CRVENU ZVEZDU USRED SEZONE: Odlazak koji će boleti? Evo šta se tačno desilo i zašto je spakovao kofere!
KK Crvena zvezda

Saša Obradović Izvor: MONDO/Tijana Jevtić