Crvena zvezda večeras dočekuje Hapoel iz Tel Aviva.
OČEKUJE NAS SPEKTAKL U ARENI! Hapoel stiže na megdan Crvenoj zvezdi, pogledajte kakve su kvote! Crveno-beli jesu favoriti, ali...
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Hapoel Tel Aviv u utakmici 26. kola Evrolige od 20.00 u Beogradskoj areni.
Zvezdu posle Hapoela čeka i okršaj sa Makabijem, takođe na svom terenu, u petak.
Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia
Utakmicu između Zvezde i Hapoela možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
Kladionice su ulogu favorita prepustile Zvezdi, te je kvota na pobedu crveno-belih 1.80, dok se trijumf gostujućeg tima plaća koeficijentom 2.40.
