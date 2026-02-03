Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostuju Makabiju od 20.05 u utakmici 26. kola Evrolige.

Partizan iza sebe ima poraz od Olimpije u Milanu kao i dve vezane pobede protiv Hapoela i Bajern Minhena.

KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Utakmicu između Makabija i Partizana možete gledati uživo na TV Arena sport premium 2 kanalu.

Makabi je ubedljiv favorit, te je kvota na pobedu domaćeg tima 1.30, dok se trijumf Parnog valjka plaća koeficijentom 4.10.

Bruno Fernando isključen Izvor: Arena 2 Premium