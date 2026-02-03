Kladionice ponizile crno-bele...
Kvota
PARTIZAN PONIŽEN PRED GOSTOVANJE MAKABIJU! Ponos Izraela je ubedljiv favorit, pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!
Slušaj vest
Partizan iza sebe ima poraz od Olimpije u Milanu kao i dve vezane pobede protiv Hapoela i Bajern Minhena.
KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Utakmicu između Makabija i Partizana možete gledati uživo na TV Arena sport premium 2 kanalu.
Makabi je ubedljiv favorit, te je kvota na pobedu domaćeg tima 1.30, dok se trijumf Parnog valjka plaća koeficijentom 4.10.
Reaguj
Komentariši