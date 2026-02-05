Gosti su favoriti...
Kvota
MOŽE LI PARTIZAN DA SRUŠI ATINJANE U ARENI? Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!
Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 ekipu Panatinaikosa, u utakmici 27. kola Evrolige.
Crno-beli su u prošlom kolu izgubili od Makabija u Tel Avivu košem u poslednjoj sekundi, dok je Panatinaikos na isti način slavio protiv Real Madrida u Atini.
KK Partizan - Olimpijakos (22. kolo Evrolige) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Prema kladionicama Panatinaikos je favorit na ovom meču, te je kvota na pobedu Atinjana 1.60, dok se trijumf beogradske ekipe plaća koeficijentom 3.45.
Pred ovu utakmicu, Partizan je na 18. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 18 poraza, dok je Panatinaikos šesti sa skorom 16/10.
