U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 30. oktobra u Beogradu, Crvena zvezda je pobedila rezultatom 99:92 u utakmici osmog kola Evrolige.

Direktan televizijski prenos večerašnje utakmice obezbeđen je na kanalu Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da njegovu ekipi očekuje teška utakmica protiv izraelskog Makabija u Evroligi, i dodao da tim iz Tel Aviva predstavlja veliki izazov zbog brzog i nepredvidivog stila igre.

"Makabi svima zadaje probleme. Upisali su pobede protiv Žalgirisa i Panatinaikosa, a uspeli su i da savladaju Partizan. Po statistici su najbolji u pozicionom napadu, igraju brzo i konstantno se kreću i imaju vrlo raznovrsne akcije. Nije lako pripremiti se za njih", rekao je Obradović.

