Fudbaleri Partizana gostuju od 14.00 ekipi Radnika iz Surdulice u utakmici 22. kola Superlige Srbije.

FK Partizan - Zimske pripreme 2026 Foto: FK Partizan

U danima iza nas, trener Partizana Nenad Stojaković, stoji na klimavim nogama u humskoj, a upravo ova utakmici može odrediti njegovu sudbinu.

Partizan je favorit na ovom meču, te je kvota na pobedu crno-belih 1.70, dok se trijumf domaće ekipe plaća koeficijentom 5.40.

