Radnik Surdulica dočekuje Partizan od 14.00.
ŠTA KAŽU KLADIONICE PRED UTAKMICU RADNIKA I PARTIZANA? Crno-beli su favoriti, ali ne ubedljivi! Pogledajte kakve su kvote...
Fudbaleri Partizana gostuju od 14.00 ekipi Radnika iz Surdulice u utakmici 22. kola Superlige Srbije.
FK Partizan - Zimske pripreme 2026 Foto: FK Partizan
U danima iza nas, trener Partizana Nenad Stojaković, stoji na klimavim nogama u humskoj, a upravo ova utakmici može odrediti njegovu sudbinu.
Partizan je favorit na ovom meču, te je kvota na pobedu crno-belih 1.70, dok se trijumf domaće ekipe plaća koeficijentom 5.40.
