ŽELEZNIČAR BEZ ŠANSI PROTIV ZVEZDE? Kladionice potpuno otpisale Pančevce, pogledajte kakve su kvote pred današnju utakmicu!
Fudbaleri Crvene zvezde igraju utakmicu 23. kola Super lige Srbije.
Crvena zvezda će od 17 časova igrati protiv Železničara na stadionu u Pančevu.
Crveno-beli nakon zanimljivog gostovanja u Kupu Srbije nastavljaju borbu za odbranu titule i na dobrom su putu pošto su uoči 23. kola bili na prvom mestu sa 51 bodom, jednim više od drugoplasiranog Partizana.
Sa druge strane, Železničar ove sezone beleži fantastične rezultate i zauzima četvrto mesto sa 37 bodova.
Zvezda je apsolutni favorit na današnjem meču, te je kvota na pobedu crveno-belih 1.30, dok se trijumf Železničara plaća koeficijentom 9.00.
