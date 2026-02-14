Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde igraju utakmicu 23. kola Super lige Srbije.

Crvena zvezda će od 17 časova igrati protiv Železničara na stadionu u Pančevu.

Crveno-beli nakon zanimljivog gostovanja u Kupu Srbije nastavljaju borbu za odbranu titule i na dobrom su putu pošto su uoči 23. kola bili na prvom mestu sa 51 bodom, jednim više od drugoplasiranog Partizana.

FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

Sa druge strane, Železničar ove sezone beleži fantastične rezultate i zauzima četvrto mesto sa 37 bodova.

Zvezda je apsolutni favorit na današnjem meču, te je kvota na pobedu crveno-belih 1.30, dok se trijumf Železničara plaća koeficijentom 9.00.

Aleksa2.jpg
spiridon2.jpg
Velimi Zajec i Zvonimir Boban
Milan Janjić i Nemanja Subotić na utakmici Budućnost Dobanovci - Crvena zvezda

Drugi poništen gol Marka Arnautovića Izvor: Arena 1 Premium