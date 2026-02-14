Slušaj vest

Partizan će od 15 časova igrati protiv Spartaka iz Subotice na stadionu u Humskoj.

Crno-beli se bore za titulu i, uoči 23. kola, zauzimaju drugo mesto sa 20 bodova, jednim manje od prvoplasirane Crvene zvezde. Trener Partizana, Nenad Stojaković, poručio je da je njegova ekipa "saterana uza zid".

Radnik Surdulica - FK Partizan (22. kolo Super lige Srbije)

Sa druge strane, Spartak će do kraja sezone pokušati da izbori ostanak u Super ligi. Pre dolaska u Humsku je osvojio 16 bodova i pretposlednji je na tabeli.

Partizan je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu crno-belih svega 1.20, dok se trijumf gostujuće ekipe plaća koeficijentom 15.00.