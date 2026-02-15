Slušaj vest

Predstojeći večiti derbi donosi novi duel između Crvene zvezde i Partizana, a kvote na kladionicama jasno šalju poruku – favorit je jasan.

Zvezda je na 1,50, dok se Partizan nalazi u inferiornoj poziciji sa kvotom od 6,00. Iks je procenjen na 4,00, što dodatno potvrđuje dominaciju crveno-belih u domaćoj ligi.

Kada je reč o golovima: kladionice kažu da je na 3+ koeficijent 1,50, dok klađenje 0-2 gola donosi kvotu 2,50.

Utakmica Crvena zvezda - Partizan igra se u nedelju, 22. februara od 17 časova.

