Crno-beli su na papiru u podređenom položaju.
KLADIONICE PONIZILE PARTIZAN PRED DERBI! Zvezda apsolutni favorit, očekuje se i goleada
Predstojeći večiti derbi donosi novi duel između Crvene zvezde i Partizana, a kvote na kladionicama jasno šalju poruku – favorit je jasan.
Zvezda je na 1,50, dok se Partizan nalazi u inferiornoj poziciji sa kvotom od 6,00. Iks je procenjen na 4,00, što dodatno potvrđuje dominaciju crveno-belih u domaćoj ligi.
Kada je reč o golovima: kladionice kažu da je na 3+ koeficijent 1,50, dok klađenje 0-2 gola donosi kvotu 2,50.
Utakmica Crvena zvezda - Partizan igra se u nedelju, 22. februara od 17 časova.
