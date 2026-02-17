Slušaj vest

Lil se pita pred meč baraža za osminu finala Lige Evrope. Bar ako je verovati bukmejkerima.

Kvote pred ovaj duel jasno oslikavaju stav kladionica: Lil je označen kao apsolutni favorit, dok je Crvena zvezda gurnuta u ulogu potpunog autsajdera.

Sa kvotama na pobedu domaćina koje se kreću oko 1.65-1.70, jasno je kakav meč očekuju kladioničari. Francuski tim ima prednost domaćeg terena, dolazi iz jače lige i na papiru raspolaže kvalitetnijim i skupljim igračkim kadrom.

FK Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT

Međutim, pogled na drugu stranu otvara ozbiljno pitanje – da li je Crvena zvezda potcenjena? Kvota iznad 5,00, pa čak i do 6,00 na pobedu Beograđana, uz gotovo 4,00-4,50 na nerešen ishod, sugeriše da kladionice ostavljaju malo prostora za iznenađenje. A, upravo je to scenario u kojem Zvezda istorijski zna da bude najopasnija.

Crveno-beli imaju bogato evropsko iskustvo, navikli su na utakmice u kojima nisu favoriti i često uspevaju da nametnu ritam koji rivalima ne odgovara. Takmičarska disciplina, čvrstina i igra na rezultat tima Dejana Stankovića ostavljaju prostor za zaključak da ove kvote možda ne oslikavaju u potpunosti realan odnos snaga.

Lil jeste favorit, ali ne nužno onakav kakvim ga kvote predstavljaju. Evropske večeri su često pisale priče koje nisu stale u unapred zadate procente.

Meč Lil - Crvena zvezda igra se u četvrtak u 21 čas.

