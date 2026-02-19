Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 21 čas gostuju Lilu u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope.

Crveno-beli imaju ulogu autsajdera u ovoj utakmici i kvota na pobedu tima Dejana Stankovića u Francuskoj iznosi čak 5,35. Kvota na nerešen ishod je 4,05, dok je na trijumf Lila 1,70.

Podsetimo, ova dva tima sastala su se na Marakani u prvoj fazi i Zvezda je slavila sa 1:0.

Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Da li crveno-beli sada mogu da ponove sličan rezultat? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

