Crvena zvezda nije favorit u prvom meču protiv Lila.
Kvota
ZVEZDA JE AUTSAJDER U FRANCUSKOJ: Kladionice objavile kvote - evo kakve su šanse crveno-belih protiv Lila!
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 21 čas gostuju Lilu u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope.
Crveno-beli imaju ulogu autsajdera u ovoj utakmici i kvota na pobedu tima Dejana Stankovića u Francuskoj iznosi čak 5,35. Kvota na nerešen ishod je 4,05, dok je na trijumf Lila 1,70.
Podsetimo, ova dva tima sastala su se na Marakani u prvoj fazi i Zvezda je slavila sa 1:0.
Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic
Da li crveno-beli sada mogu da ponove sličan rezultat? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
