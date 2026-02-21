Crvena zvezda i Mega odigraće finalni meč Kupa Radivoja Koraća u subotu od 20.30, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu.
KRK
ZVEZDA JE APSOLUTNI FAVORIT! Kladionice objavile kvote za finale Kupa Radivoja Koraća: Hoće li crveno-beli osvojiti novi trofej ili će Mega sve iznenaditi?!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde i Mege boriće se za trofej Kupa Radivoja Koraća.
Susret je na programu u subotu od 20.30 u niškoj dvorani "Čair", a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.
Kvota na trijumf Zvezde, koja je apsolutni favorit, iznosi oko 1,20, dok je kvota na Megu, koja je već šokirala Partizan - tačno četiri!
Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic
Vidi galeriju
Šta vi mislite, da li će crveno-beli opravdati ulogu favorita ili će Mega uspeti da napravi još jedno iznenađenje? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši