Košarkaši Crvene zvezde i Mege boriće se za trofej Kupa Radivoja Koraća.

Susret je na programu u subotu od 20.30 u niškoj dvorani "Čair", a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.

Kvota na trijumf Zvezde, koja je apsolutni favorit, iznosi oko 1,20, dok je kvota na Megu, koja je već šokirala Partizan - tačno četiri!

Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026

Šta vi mislite, da li će crveno-beli opravdati ulogu favorita ili će Mega uspeti da napravi još jedno iznenađenje? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

