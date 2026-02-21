Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde i Mege boriće se za trofej Kupa Radivoja Koraća.

Susret je na programu u subotu od 20.30 u niškoj dvorani "Čair", a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.

Kvota na trijumf Zvezde, koja je apsolutni favorit, iznosi oko 1,20, dok je kvota na Megu, koja je već šokirala Partizan - tačno četiri!

Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic

Šta vi mislite, da li će crveno-beli opravdati ulogu favorita ili će Mega uspeti da napravi još jedno iznenađenje? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteKošarkaKRIMINALNI STERLING BRAUN! Tvrdi da je najbolji šuter u Evroligi, a ne može okean da pogodi! Njegova statistika u Nišu je skandalozna!
Partizan, Sterling Braun
Košarka"DANAS JE SVE DOŠLO NA SVOJE" Trener Mege posle plasmana u finale KRK: Prava škola za nas!
KK Mega
KošarkaPENJAROJI SE SVE SMRKLO POSLE DEBAKLA PARTIZANA OD MEGE! Povredio se i lider crno-belih, nove loše vesti!
PARTIZAN-OLYMPIACOS_63.JPG
KošarkaSRBIJA JE OVO ČEKALA! Poznata tačna satnica i dan velikog finala Kupa Radivoja Koraća u Nišu! Crvena zvezda ili Mega?
Zvezda - Spartak (10).jpeg

 BONUS VIDEO:

Košarkaši Megeslave pobedu nad Partizanom u KRK Izvor: Kurir