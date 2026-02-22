Slušaj vest

Sve je spremno za večiti derbi.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigraće u nedelju 22. februara od 17 časova na Marakani 178. večiti derbi, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč.

Na dan utakmice Crvena zvezda je i dalje apsolutni favorit za pobedu na Marakani, ali jedan detalj može da raduje navijače Partizana. Naime, kvota na Zvezdu na dan meča je porasla i sada je oko 1,50, dok je na pobedu Partizana pala i iznosi oko 6,50. Kvota na nerešen ishod je 4,75.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

