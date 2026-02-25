Košarkaše Partizana večeras od 18.45 očekuje gostovanje protiv Fenerbahčea, ekipe koja je trenutno na prvoj poziciji tabele Evrolige.
FENERBAHČE ĆE RASTURITI PARTIZAN?! Kladionice ponizile Parni valjak pred večerašnju utakmicu, pogledajte kakve su kvote!
Partizan je u prethodnom kolu izgubio od Real Madrida u Beogradskoj areni (73:77), dok je aktuelni šampion Evrope, kao gost, savladao Panatinaikos rezultatom 83:85.
U prvom ovosezonskom susretu u Beogradu, Fenerbahče je pobedio crno-bele rezultatom 87:99.
Koreografija Grobara na meču Partizan - Fenerbahče Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Fener je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu turskog tima 1.20, dok se trijumf crno-belih plaća koeficijentom 5.00.
