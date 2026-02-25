Slušaj vest

Partizan je u prethodnom kolu izgubio od Real Madrida u Beogradskoj areni (73:77), dok je aktuelni šampion Evrope, kao gost, savladao Panatinaikos rezultatom 83:85.

U prvom ovosezonskom susretu u Beogradu, Fenerbahče je pobedio crno-bele rezultatom 87:99.

Koreografija Grobara na meču Partizan - Fenerbahče Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.

Fener je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu turskog tima 1.20, dok se trijumf crno-belih plaća koeficijentom 5.00.

