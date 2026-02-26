Crveno-beli iz prvog meča u Beograd doneli minimalnu prednost od 1:0.
ŠTA KAŽU KLADIONICE PRED MEČ CRVENE ZVEZDE I LILA?!
Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" igra revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila.
Ovaj meč možete gledati na kanalima Arene Sport i RTS, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Nakon minimalne pobede u prvom susretu, crveno-beli imaju priliku da ispišu nove stranice klupske istorije, dok gosti sa severa Francuske stižu na megdan tradiciji koju su do sada retko ko uspevali da sruše.
Prema kladionicama, uloga blagof favorita pripala je Lilu, te je kvota na pobedu francuskog tima 2.60, dok se trijumf beogradske ekipe plaća koeficijentom 2.85.
