Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 sati u Beogradskoj areni ekipu Bajerna iz Minhena, u utakmici 30. kola Evrolige.

Zvezda se nalazi na sedmom mestu Evrolige sa 17 pobeda i 12 poraza, dok je Bajern 15. sa 12 pobeda i 17 poraza.

Crveno-beli su prema kladionicama apsolutni favoriti, te je kvota na pobedu Zvezde svega 1.30, dok se trijum Bajerna plaća koeficijentom 4.40.

1/7 Vidi galeriju Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je njegovim igračima prijala reprezentativna pauza, kao i da će u predstojećem evroligaškom meču sa Bajernom presuditi timska igra.

"Mislim da nam je dobro došlo posle jednog februara koji je bio težak i posle tog Kupa (osvojen Kup Radivoja Koraća) i broja utakmica, da smo napunili baterije, taktičke stvari da popravimo. Sad smo prvi put imali priliku da to radimo, onaj prethodni 'prozor' ništa nisi mogao da uradiš", rekao je Obradović.