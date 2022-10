PIKSI OPTIMISTA PRED MUNDIJAL: Cilj je osmina finala! Mitrović je naš glavni igrač

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je za zvanični sajt Međunarodne fudbalske federacije FIFA.

"Žrebani smo u tešku grupu za kvalifikacije i Portugal je svakako bio favorit da bude prvi u njoj. Moj tim je igrao dobro u svim mečevima i znali smo da će meč protiv Portugala u Lisabinu, da će to biti kao finale. I tako je i bilo. Pokazali smo da smo zaslužili da se plasiramo na Svetsko prvenstvo".

Piksi je nastavio...

"Aleksandar Mitrović je glavni igrač naše reprezentacije. On je vrhunski napadač i veoma ozbiljan profeisionalac i sportsita koji uvek i u svakom meču daje svoj maksimum. Svi golovi koje je dao tokom kvalifikacija bili su sjajnii, ali onaj protiv Portugala u poslednjem minutu ostaće uvek urezan u pamćenje. On je neko ko će naterati svakoga da ga primeti. Nema tog trenera koji ga ne bi poželeo u timu“.

Stojković ističe da Srbija ima sjajne napadače, i da Mitrović nije jedini.

"Već nekoliko godina Vlahović pokazuje da je izvanredan igrač, nije bilo nikakvo iznenađenje što ga je doveo jedan od najboljih italijanskih klubova, Juventus. Mlad je, a ipak veoma zreo, daje dušu i srce za fudbal a to se uvek isplati. Naporno radi u klubu i to se ne razlikuje ni kada dođe u reprezentaciju. A što se tiče Tadića, on je sve što želite da imate u kapitenu – neverovatan talenat koji je u fudbalu prošao i video sve. Jović je neko koga je primetio i Real i pored toga što nije imao priliku da se tu iskaže u potpunosti svakako ima sve potrebno da igra na tako visokom nivou“.

Stojković je na pitanje da li su mu dueli protiv Portugala pokazali i potvrdili koliko je njegov tim jak, odgovorio da su svi od prvog meča radili na tome da budu fokusirani na svoju igru.

"Moj cilj je, naravno, da pobeđujem, ali želim da to radim sa stilom. Želimo da ihramo dobar fudbal, moderan, brz, napadački. To je ono što navijači očekuju kada dođu na stadion. Cilj koji smo imali omogućio nam je da nađemo dobar balans između igranja na rezultat i da igramo sa stilom. To je ono što nam je pomoglo da se kvalifikujemo“.

Selektor Srbije je istakao da je bilo izazovno da se kroz mali broj treninga izgradi dobar atmosfera, ali da je zahvalan timu koji mu je odmah ukazao poverenje te da je zbog optimizma koji krasi ekipu pred svaki meč na kraju sve ispalo odlično.

"Fudbal je uvek bio najvažniji sport u Srbiji. Ljudi ga vole. Naravno, ponekad imamo nerealna očekivanja kao što je konstantno igranje na Svetskom prvenstvu. To nije tako lako posebno kada ste mala zemlja sa brojnim infrastrukturnim problemima i kada se mučiš da budeš u rangu sa najjačim evropskim ekipama. Zato je za nas plasman na Svetsko prvenstvo veliki uspeh i to nas ohrabruje da nastavimo sa naporima da gradimo bolju budućnost. Naša pobeda u Portugalu donela je ljudima veliku radost i slavlje, naš narod zaslužuje takve momente sreće“.

Dragan Stojković Piksi je na kraju dobio pitanje, kakva bi atmosfera bila u Srbiji ako Orlovi prođu u nokaut fazu u Kataru.

"To je jedan od naših ciljeva. To što smo među 32 tima na Mundijalu pokazuje da imamo kvalitet i da nismo tu slučajno. Ne idemo u Katar da budemo turisti već da ostvarimo nešto na šta ćemo moći da budemo ponosni. Cilj nam je da se nađemo u osmini finala iako neće biti lako. Možemo to, sposobni smo i daćemo sve da to i učinimo“.

Prvi ispit na Mundijalu Orlovi u okviru grupe G imaju protiv Brazila 24. novembra. U grupi su još Švajcarska i Kamerun.

Kurir sport