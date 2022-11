SRBIJA ĆE IGRATI POLUFINALE SVETSKOG PRVENSTVA, ILI NEĆE PROĆI GRUPU! Surovo iskrena prognoza Deje Savićevića: Rekao sam i Piksiju

Legendarni jugoslovenski fudbaler, Dejan Savićević, prognozirao je učinak Srbije na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Mundijal počinje 20. novembra, a reprezentacija Srbije će prvu utakmicu igrati 24. novembra protiv Brazila na stadionu "Lusail", a potom će igrati i protiv Kameruna i Švajcarske.

Predsednik FS Crne Gore se sa selektorom Srbije, Draganom Stojkovićem, našao krajem septembra, nakon velikog uspeha "Orlova" i osvajanja prvog mesta u Ligi nacija.

Stojković je posle pobede u Oslu nad Norveškom otišao u Budvu gde je provodio vreme sa Savićevićem.

Možda su baš tada govorili o Mundijalu, a Savićević je detalje njihovog razgovora, ali i svoju prognozu otkrio u intervjuu za "BBC" na srpskom.

"Srbija će ili igrati polufinale, ili neće proći grupu, a to sam i Piksiju rekao. Raspored je mnogo težak - koliko god voleli Srbiju, Brazil je Brazil i biće važan psihološki momenat ako se izgubi na startu. Ako se prođe grupa, posle sve može da se desi jer su evropske velike reprezentacije daleko od forme", rekao je Savićević.

foto: Starsport©

On je govorio i o preporodu Srbije otkako je Stojković postao selektor.

"Piksi je uvek bio vođa, ima to u sebi, da uđe u svlačionicu i okrene stvari, harizmu da podigne ekipu. Sve ovo je napravljeno na njegovoj harizmi, stavu da promeni razmišljanje".

Dotakao se legendarni fudbaler i problema koji je postojao u srpskom fudbalu pre dolaska Stojkovića.

"Nemoguće je da niko nije video Adama Marušića koji sada igra kod nas, nego su umesto njega igrale neke lopate, što ja kažem, da ne spominjem imena. Jedno vreme su menadžeri i neke sfere na slovo 'p', da ih ne pominjem, ministri i razni, hteli da vode i imaju uticaj".

Crna Gora će protiv Srbije dva puta igrati u toku 2023. godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

"Svako će da se bori za svoje. Biće to malo neobično, kao u Bariju 1991. godine, ali sve je to normalno - nije to pitanje života i smrti, to su samo dve utakmice", podsetio se Savićević finala Kupa šampiona u kojem je za Crvenu zvezdu igrao protiv Olimpika iz Marseja za koji je nastupao Stojković.

