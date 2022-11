PIKSI IMA REŠENJE ZA NEJMARA! Darko Kovačević za Kurir: Bićemo najveće IZNENAĐENJE Mundijala

Srbija će biti najveće i najprijatnije iznenađenje na Svetskom prvenstvu u Kataru. Nekako osećam da će se to desiti.

foto: Foto: Starsport©

Baš ovim rečima počeo je intervju za Kurir Darko Kovačević, nekadašnji reprezentativac naše zemlje i čovek koji je igrao na Mundijalu u Francuskoj 1998. godine.

Ostalo je još 10 dana do početka najveće svetske smotre fudbala. Dragan Stojković Piksi u ponedeljak objavljuje spisak, a direktor reprezentacije Stevan Stojanović ranije je za Kurir potvrdio da selektor zna kojih 26 igrača će voditi u Katar.

- Optimista sam! Srbija sa Piksijem na čelu pokazala je da igra dobar fudbal. Verujem da naša reprezentacija mož da bude veliko iznenađenje za sve i pravi hit na Mundijalu. Piksi je svu pozitivnu energiju preneo ne samo na igrače i nas koji ga znamo, već i na celu naciju - počeo je razgovor za Kurir Darko Kovačević, pa nastavio:

foto: @starsport

- Možemo ravnopravno da igramo protiv bilo koje reprezentacije na svetu. Pokazali smo to na delu, tako što smo pobedili Portugal u Lisabonu u jednoj izuzetno teškoj utakmici i to pod ogromnim pritiskom moranja.

Potom je čovek koji je dao deset golova i odigrao 59 utakmica za reprezentaciju analizirao rivale Orlova u grupi.

- Prvu utakmicu igramo protiv Brazila. Za mene, prvog favorita za osvajanje mundijala. Veliki respekt za Nejmara i društvo, ali sam siguran da će Piksi imati rešenje za njih i da ćemo i na tom meču ići na pobedu. Biće to zanimljiva utakmica, a ja sam optimista. Kamerun je reprezentacija koja može svakome da napravi problem i tu moramo biti oprezni. Švajcarska je kvalitetan tim, ali mislim da je Srbija bolja. Imamo velike šanse da prođemo grupu.

foto: Privatna arhiva

Prvi put Mundijal će biti organizovan u tzv. arapskom svetu i to u neobičnom terminu, tokom zime.

- Fudbal se razvija i ja sam za to da se promoviše širom planete. Organizacija će biti fenomenalna, ne sumnjam, imam takve informacije. Termin SP je neobičan, jer igrači iz prvenstva direktno ulaze na Mundijal. To nije loše, štaviše dobro je. Fudbaleri su fizički spremni, imaće ritam utakmica, o tome selektor ne treba da brine. Sve je to dobro i obećava kvalitetan fudbalski turnir.

foto: www.fss.rs

Darko Kovačević, čovek sa velikim fudbalskim iskustvo, kaže i da će neki drugi faktori, nevezani za igru, imati bitan uticaj na plasman na Mundijalu.

- Koliko vidim, naši igrači su u dobroj formi, motivisani su, samo da nas mimoiđu povrede. Potrebna će nam biti i sreća. Posebno na ovakvim turnirima kao što je mundijal. Voleo bih da se ono što se nije desilo nama 1998. dogodi ovoj generaciji. Imali smo tada Nemce u šaci, nadigrali smo ih, ali nismo pobedili. Nažalost, na toj utakmici sam se i povredio. Da smo ih dobili, bili bismo prvi u grupi i išli bismo na Meksiko, možda i do završnice... Ovako naleteli smo na Holanđane i znamo svi kako smo prošli.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde, Šefilda, Sosijedada, Juventusa, Lacija i Olimpijakosa najviše se uzda u srpske napadače.

- Bio sam centarfor i onda je prirodno da verujem u svoje naslednike. (smeh) Očekujem najviše od Vlahovića i Mitrovića. Opet važno je da budemo tim, kao do sada. Da budemo jedna duša i jedno telo. Imamo pojedinačno dobre igrače, Mitrović i Vlahović od početka sezone igraju fenomenalno, odbrana nam je solidna, Milenković i Pavlović imaju potencijal, Sergej je najjači u veznom redu, Tadić je vođa na terenu. Sve je to Piksi ukumponovao u skladnu celinu. Možda bi mali Ilić mogao biti iznenađenje, vidim da mu Piksi daje šansu, a on je poznat po tome što voli da osveži ekipu i priliku da klincima.

foto: EPA/ANDREJ CUKIC

Darko Kovačević podržava odlučan stav selektora Dragana Stojkovića da na spisku za Mundijal ne bude "padobranaca":

- Kod Piksija toga ne može i neće biti. Poznajem ga, bio mi je kapiten, igrao sam s njim. Znam kakav je čovek i kakav je vođa. Nema mesta za protekcije, niti će bilo ko biti povlašćen. Njemu je bitno sledeće - interes ekipe, zdrava atmosfera i da se pobedi.

foto: Profimedia

Po mnogima, Svetsko prvenstvo u Kataru biće izjednačeno sa velikim brojem zanimljivih i neizvesnih utakmica.

- Uvek bude senzacija na Mundijalu! Selekcije iz Južne Amerike i Afrike su sposobni za tako nešto. Senegal i Kamerun bi mogli da iznenade. U završnici vidim Francuze i Brazilce. I jedni i drugi su jaki kao kolektiv, plus imaju skup sjajnih pojedinaca. Žao mi je što nema Italijana. Englezi nikada nisu napravili ništa na SP, neće ni sada. Španci su podmladili reprezentaciju. Luis Enrike je tu presekao ide sa mladim snagama. Talentovani su, ali mislim da se muče u poslednje vreme. Argentinci sa Mesijem su dobra reprezentacija, ali slabiji od Brazila. Nemci kakvi god da su proći će grupu, ali mislim da neće ići do završnice. Kao iznenađenje kao što rekoh, vidim nas. Verujem u Srbiju - objasnio je Darko Kovačević.

Kurir sport/Aleksandar Radonić