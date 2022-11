NEDIĆ: AKO SE OTVORI POZICIJA, SRBIJA MOŽE I DO POLUFINALA! Detaljna analiza grupe pred predstojeći Mundijal u Kataru

Po svemu sudeći, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi neće moći da računa na naše glavne napadače za duel sa višestrukim svetskim prvakom Brazilom (24. novembra), što mu zadaje veliku glavobolju pred put u Katar. Iako je do Mundijala u Kataru ostalo još desetak dana, napadač Fulama i rekorder po broju golova za nacionalni tim Aleksandar Mitrović još uvek nosi štake.

Takođe, zabrinjavajuća je činjenica da je i drugi napadač "orlova" Dušan Vlahović već neko vreme van terena.

foto: Beta/Marko Metlas

Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao predstojećeg Mundijala. On se najpre osvrnuo na reprezentaciju Srbije, ali i na trenera Dragana Stojkovića Piksija.

- Manje više su tu isti igrači koji su igrali i u vreme ranijih selektora, mada tu je Piksijev autoritet. Ipak je on bio vanserijski igrač, ali šteta što su ga povrede omele. Znamo da je za našu reprezentaciju bio godinama rekorder. Bila je skoro priča koji su treneri - bivši igrači, bili najuspešniji. On je uz Luisa Inrikea i Dešampa, najuspešniji jer je dogurao do osminefinala i četvrtfinala svetskog prventstva - rekao je Nedić.

foto: Kurir televizija

- Uvek je turnirski način igranja bio drugačiji. U većini slučajeva mi smo kvalifikacije uvek dobro prolazili u kokurenciji najjačih ekipa. Sada dolaze te 3 utakmice koje su potpuno van svega. Sad je potrebna posebna koncetracija. Prošli put je eto mogao da bude dosuđen penal protiv Švajcarske nad Mitrovićem i ko zna šta bi onda bilo. Piksi je rekao da nismo imali sreće u Francuskoj 98' gde je bila ta reprezentacija jedna od najjačih koje smo ikada imali. Eto primili taj izjendačujući go od Nemaca i umesto da odemo na Meksiko, otišli smo na Holandiju. Da smo meksiko prošli pitanje bi bilo šta bi se desilo. Tako i ovde sa Brazilom, čak i da ne krene u prvoj utakmici tu su ostale dve - istakao je Nedić.

foto: EPA/Laurent Gillieron

Nedić se dotakao i same grupe.

- Sada su mnogo veće nego prošli put. Brazil je jedan od glavnih favorita. Međutim, Švajcarska ima istu ekipu kao pre 4 godine. Mislim da smo mi tu sada mnogo jači, ali ne treba ih podceniti. Naravno tu je i Kamerun koji uvek može biti iznanađenje. Grupa je teška, ali mislim da može da se prođe. Kasnije se ide na Portugal po tom kosturu, ali već imamo iskustva sa njima. Mi na svakoj poziciji imamo duple kvalitetne igrače, ako se otvori pozicija mi možemo da dođemo i do polufinala - rekao je Nedić.

Kurir.rs