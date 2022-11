OBJAVLJEN SPISAK IRANA ZA MUNDIJAL: Ime jednog igrača moglo bi da izazove totalnu POMETNJU u državi! On je HEROJ ŽENA

Selektor Irana, Karlos Keiroš, objavio je spisak od 26 igrača za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Glavno pitanje pre objave spiska bilo je da li će se na njemu naći fudbaler Bajera iz Leverkuzena, Sardar Azmun.

Na kraju je Keiroš odlučio da stavi ovog igrača na spisak.

foto: Profimedia

Azmun važi za ponajboljeg igrača Irana i sasvim sigurno ne bi bilo nikakve dileme hoće li putovati u Katar, da situacija u ovoj državi nije toliko specifična po brojnim stvarima.

Pored činjenice da je zbog povrede propustio poslednjih 10 utakmica Leverkuzena, poziv Azmunu bio je sporan zbog njegovih stavova prema Iranskim vlastima, a sve posle nemira do kojih je došlo nakon ubistva mlade devojke zbog nepravilnog nošenja hidžaba.

“Zbog pravila u državnom timu rekli su nam da ništa ne smemo da govorimo dok se ne završi trening kamp, ali ne mogu više da trpim ovu tišinu. Ako hoće da me izbace iz reprezentacije, neka to bude moja žrtva, vredelo je ako spasi jednu dlaku iranskih žena. Sramota nek je one koji ubijaju ljude zbog tako trivijalnih razloga. Živele Iranke”, napisao je Azmun na svom Instagram profilu u septembru, i tako verovatno postao heroj mnogih žena u ovoj državi.

Pored Azmuna, Iranci u napadu mnogo nade polažu u napadača Porta, Mehdija Taremija, igrača koji ima najveću tržišnu vrednost u ovoj selekciji (30 miliona evra prema Transfermarktu).

Od poznatijih igrača, u Katar putuje Alireza Jahanbakš iz Fejnorda te Saman Godos iz Brentforda. Poziv je dobio i defanzivac Dinama iz Zagreba, Sadeg Moharami.

Iran se nalazi u političkom smislu veoma zanimljivoj grupi B, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Engleskom i Velsom. Prvi meč ekipa Karlosa Keiroša igraće 21. novembra protiv Engleske.

SPISAK IRANA ZA SP: GOLMANI: Alireza Beiranvand (Persepolis), Amir Abedžadeh (Ponferadina, Španija), Hosein Hoseini (Esteglal) i Pajam Niazmand (Sepahan). ODBRANA: Ehsan Hajsafi (AEK, Grčka), Sadeg Moharami (Dinamo Zagreb, Hrvatska), Morteza Puraligandži (Persepolis), Ramin Rezajan (Sepahan), Milad Mohamadi (AEK, Grčka), Hosen Kanizadegan (Al Ahli, Katar), Šodža Kalizadeh (Al Ahli, Katar), Ruzbeg Češmi (Esteglal), Mahid Hoseini (Kajzeri, Turska), Abolfazi Džalali (Esteglal). VEZNI RED: Saman Godos (Brentford, Engleska), Alireza Jahanbakš (Fejnord, Holandija),Vahid Amiri (Persepolis), Said Ezatolahi (Vejle, Danska), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Golizadeh (Šarlroa, Belgija), Ahmad Nurolahi (Šabab Al Ahli, UAE), Ali Karimi (Kajzeri, Turska). NAPAD: Mehdi Taremi (Porto, Portugal), Sardar Azmun (Bajer Leverkuzen, Nemačka), Karim Ansarifard (Omonija, Kipar).

Kurir sport