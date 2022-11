KAKVE REČI! PIKSI O HEROJU NACIJE: Mitrović će ići na Mundijal i bez noge i bez glave!

Aleksandar Mitrović ide na Mundijal u Katar! To je potvrdio Dragan Stojković, uz ogradu, da ne može sa sigurnošću da kaže da će on i igrati, ali da izvesno ide na Svetsko prvenstvo.

- Mitrović će ići u Katar i bez noge. To je tako. Imamo rok do večeras da promenimo nešto, ali čisto sumnjam da će da se to dseti. Mitar će ići, a da li će igrati bez noge, može i bez glave, ne znam. Možda i to. Mnogi igrači ne bi igrali u Norveškoj posle onoga što mu se desilo, a mnogi ne bi igrali. Verujemo da će sve da bude u redu - rekao je Stojković.

Selektor je dodao da nije video Mitrovića sa štakama, na kojima se sjajni fudbaler nalazi u poslednjih nekoliko dana.

Kao što je Kurir već pisao, Mitar je teško biti spreman za meč protiv Brazila, ali svi se nadaju da će se oporaviti da utakmica sa Kamerunom i Švajcarskom.

Kurir sport