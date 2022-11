PUSTIO SAM BRAZILCE DA MI DAJU GOL, U KATARU JE DRUGA PRIČA! Golman Srbije najavio Mundijal u svom stilu: Bože zdravlja...

Golman Srbije, Predrag Rajković, bio je odlično raspoložen nakon što se reprezentacija okupila pred odlazak na Svetsko prvenstvo.

Golman Majorke je branio na šest utakmica u kvalifikacijama za Mundijal, a "orlovi" će u grupi G prvu utakmicu igrati protiv Brazila.

U tom meču, Srbija bi mogla da se suoči sa Vinisijusom Žuniorom i Rodrigom, fudbalerima Real Madrida koji su savladali Rajkovića na utakmici La Lige u septembru koja je završena pobedom "kraljevskog kluba" rezultatom 4:1.

"Tad sam ih pustio na "Bernabeu", rekao je Rajković uz osmeh, pa dodao:

"Šalim se, dobri su Rodrigo i Vinisijus, ali i mi imamo kvalitetan tim. Probaćemo da zaustavimo sve napade Brazilaca, neće im biti lako".

Intervju za FSS je sniman ispred panoa na kojem je fotografija mlade reprezentacije koja je 2015. godine osvojila Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu.

foto: @starsport

Rajković je bio deo te ekipe.

"Napravićemo intervju i sa peharom Svetskog prvenstva, Bože zdravlja! Jeste to pre sedam leta bilo na uzrastu do 20 godina, ali je i dalje Svetsko prvenstvo. Dosta igrača iz tog tima je sad u najboljoj selekciji. To je znak da je generacija bila kvalitetna čim je izrodila veliki broj A reprezentativaca"-

Selektor Dragan Stojković ima poslednju reč, ali deluje da će u Kataru prvi golman biti Vanja Milinković-Savić.

"Baš je zdrava konkurencija. Dobri smo golmani, u formi smo, na Misteru je da odluči ko će da brani. Među nama nema ljubomore, jedni drugima smo podstrek", zkaljučio je Rajković.

Kurir sport