SRBIJA PONAVLJA USPEH PROTIV BRAZILA IZ '74. GODINE? Đurović i Bjelinić detaljno analizirali predstojeći Mundijal! OVO SU PROGNOZE

Fudbalska reprezentacija juče je stigla u Bahrein gde će odigrati poslednji meč pred Svetsko prvenstvo.

Fudbaleri Srbije će u Bahreinu odigrati pripremni meč protiv reprezentacije te zemlje 18. novembra. Dan kasnije dolaze u Dohu, glavni grad Katara. Srbija će u Kataru igrati u grupi G, a prvi meč "orlova" zakazan je za 24. novembar u 20.00 protiv Brazila.

U drugom kolu rival Srbije će biti Kamerun, a meč protiv Švajcarske u trećem kolu zakazan je za 2. decembar.

Radomir Raka Đurović, bivši fudbalski sudija,m gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se osvrnuo na pripremni meč pred prvi duel na Svetskom prevenstvu sa Brazilom.

- Igrači su tek juče završili utakmice u svojim klubovima. Tako da se ova utakmica u Bahreinu igra samo radi neke adaptacije i zagrevanja. Sve ostalo što je bilo pripremljeno je već pripremljeno. Ne treba tu više utakmica jer oni su iz nekog takmičarskog pogona ušli u reprezentaciju i tamo se samo nameću neki delimično posebni zadaci. Inače oni manje više već igraju na svojim mestima - rekao je Đurović.

foto: Kurir televizija

Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira, dotakao se do sada upitnih igrača za našu reprezentaciju.

- Što se Vlahovića tiče mislim da je pre to bila prevencija. Jeste to bila povreda, međutim, da su bile ozbiljne utakmice za Juventus on bi igrao. Ali je procenjeno i to je bila želja Dušana Vlahovića da prođe kompletno proces oporavka kako bi bio za Mundijal spreman. Vlahović i Kostić više nemaju nikakvog upitnika pored svojih imena - rekao je Bjelinić.

foto: Kurir televizija

Nakon Vlahovića i Kostića osvrnuo se na Mitrovića i Lukića, ali i samu Švajcarsku.

- Što se tiče Mitrovića, ako mogu da biram raspored je dobar. Bolje da imamo Mitrovića protiv Švajcarske jer smo videli da ne mogu da ga zaustave osim rukama. Sada će biti sigurno veća pažnja na utakmici Srbija - Švajcarska jer je na prošlom Mundijalu izazvala skandal. Tu će verovatno biti najbolji sudija i Mitar će za tu utakmicu biti spreman - dodao je Bjelinić.

foto: @starsport

- Saša Lukić nam je apsolutno bitan igrač. On je izrastao u igrača u kojeg Piksi ima apsolutno poverenje. To je igrač od koga možemo mnogo da očekujemo na ovom Svetskom prvenstvu. On je po meni jedan od tih potencijalnih faktora iznenađenja - rekao je Bjelinić.

Raka se prisetio davne 1974. godine kada je reprezentacija bivše Juge izvukla nerešen rezultat sa Brazilom (0:0) i tako prošla dalje.

- Sećam se 1974. godine kada smo otvorili Svetsko prventsvo sa Brazilom. Tada se igralo oprezno i kalkulisano i nekako smo uspeli da tu utakmicu završimo rezultatom 1 prema 1. Taj rezultat nas je odvelo dalje, pa se nadam da će se to desiti i ovaj put - rekao je Đurović.

foto: Starsport

Bjelinić se osvrnuo i na poslednju reprezentaciju u grupi sa kojom ćemo se sukobiti, a to je Kamerun.

- Da budemo pošteni, Kamerun nije među prve 4 najjače reprezentacije Afrike. Dosta je to različito od onog Kameruna kojeg se svi sećamo kada je bila baš, baš ozbiljna selekcija. Pristup je maksimalan svakako i da ćemo mi pobediti - rekao je Bjelinić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs