POZNATO DA LI ĆE MITROVIĆ I VLAHOVIĆ IGRATI PROTIV BRAZILA! Saradnik selektora Stojkovića iz Bahreina SVE otkrio

Ljubinko Drulović, saradnik selektora reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića Piksija uključio se u emisiju “Kec na jedanaest” na televiziji K1 iz Maname, glavnog grada Bahreina, u kojem će reprezentacija Srbije igrati prijateljsku utakmicu kao pripremu za Mundijal.

- Bićemo smešteni u Dohi na Svetskom prvenstvu u Kataru, a ovde u Bahreinu imamo jednu prijateljsko-pripremnu utakmicu u petak za ono što nas očekuje na Svetskom prvenstvu – kazao je Drulović i dodao:

- Sasvim zasluženo smo tu gde smo od dolaska našeg selektora reprezentacije Dragana Stojkovića Piksija. Reprezentacija igra odlično. Bili smo prvi u našoj grupi gde smo pobedili jedan fantastičan Portugal i plasirali se direktno na Svetsko prvenstvo. Bili smo prvi i u Ligi nacija i igraćemo sa najboljim evropskim selekcijama u narednom ciklusu. Samo pozitivne stvari su se dešavale u poslednjih godinu i po dana. Mislim da ljudi imaju pravo i sve uslove da veruju u ovu ekipu. Do sada je sve išlo odlično i ubeđeni smo da će tako biti i dalje. Nadamo se da ćemo napraviti dobar rezultat. Prvenstveno je želja da prođemo grupu, a u narednim utakmicama da u najboljem mogućem svetlu predstavimo Srbiju - rekao je Piksijev pomoćnik u emisiji „Kec na jedanaest“.

foto: Starsport

Kako kaže bivši reprezentativac i bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije atmosfera je odlična, a za veliki uspeh biće potrebno i malo sreće.

- Atmosfera u reprezentaciji je odlična. To je nastavak rada koji je već izuzetno vidljiv zadnjih godinu dana. Svi dobro znamo šta su naše obaveze. Igrači su svesni šta nas očekuje na ovako velikom takmičenju. Sigurno će igrati sa jednim velikim zadovoljstvom i dati maksimum za našu zemlju. Svi smo maksimalno fokusirani da se predstavimo u najboljem mogućem svetlu. U sportu kao i u životu potrebno je malo sreće kako biste napravili veliki rezultat. Trudićemo se stvarno da odigramo najbolje moguće kako bi ljudi u Srbiji, pre svega oni koji vole i prate fudbal, bili zadovoljni. Ubeđeni smo da će gotovo svi u Srbiji gledati i navijati za našu reprezentaciju. Nadamo se i da će svi biti srećni posle naših utakmica. Na svakom koraku se oseća to zajedništvo i fokus da se uvek pruži maksimum - izrazio je Drulović svoje nade za K1 televiziju.

Mnogi su strahovali zbog zdravstvenog stanja Mitrovića i Vlahovića, ali Drulović je saopštio najbolje moguće vesti.

- Imamo dovoljno vremena do prve utakmice sa Brazilom 24. novembra. Neki igrači imaju male povrede koje su u fudbalu normalne. Poznajući karakter Vlahovića i Mitrovića biće spremni za Brazil. Cela medicinska ekipa reprezentacije Srbije je svesna šta treba da rade i daće sve od sebe da igrači igraju za Srbiju na najbolji mogući način. Potrebno je još neko vreme da budu 100 odsto spremni, ali već danas na treningu videćemo kakva je trenutna situacija. Mitrović i Vlahović treba još malo da se odmore, pa možda neće igrati protiv Bahreina, ali sigurno će biti spremni za prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu - rekao je Ljubinko Drulović u emisiji “Kec na jedanaest” na K1 televiziji.

Drulović kaže da su utakmice sa Brazilom su inspiracija za svaku naciju.

- Ljudi koji prate fudbal i fudbalski stručnjaci kažu da je Brazil možda i glavni favorit za osvajanje Svetskog prvenstva. To je utakmica u koju treba da uđemo sa velikim zadovoljstvom, da damo svoj maksimum i pokažemo zašto smo po mnogima “evropski Brazilci”. Imamo protivnika koji je za svaki respekt, ali je sigurno da ćemo pokušati da igramo dobro i da napravimo dobar rezultat. Brazilci su svima velika inspiracija i svi protiv njih žele da se pokažu u najboljem svetlu. Iako je to prva utakmica za nas na Svetskom prvenstvu potrudićemo se da igramo na maksimalnom nivou i da budemo reprezentacija za svaki respekt. Brazil je favorit na papiru, ali oni to moraju potvrditi i na terenu. Imaju naspram sebe jednog ozbiljnog protivnika, a to je Srbija - kaže Drulović za K1 televiziju.

foto: Starsport

Drulović se osvrnuo na uslove u kojima će reprezentacije igrati na Mundijalu u Kataru.

- Organizacija Svetskog prvenstva je bila izuzetno velika investicija za jednu malu zemlju, iako je izuzetno bogata. Svi znamo finansijsku moć Katara koji je jedna od najbogatijih azijskih zemalja. Za vrlo kratko vreme izgrađeno je deset stadiona i svi stadioni imaju klimatizaciju. Praktično oni mogu sve da kontrolišu na dugme i biće izuzetno dobro za igru naročito utakmica koje će biti igrane u dnevnom terminu dok je temperatura oko 30 stepeni Celzijusa. Ovo je prvi put da se Svetsko prvenstvo igra u zimskom terminu i biće drugačije po mnogim stvarima, ali mi se čini da će biti jedno od najboljih. Stadioni izgledaju fenomenalno. Nijednoj nacionalnoj selekciji neće faliti inspiracije da daju svoj maksimum. Igrači su završili jednu trećinu šampionata i biće maksimalno spremni, s te strane se očekuje jedno zahtevno i dobro Svetsko prvenstvo. Ko voli fudbal uživaće u vrhunskim utakmicama. Dešavale su se tragedije, poginulo je dosta ljudi prilikom izgradnje stadiona, ali to su stvari koje mi ne možemo da kontrolišemo. Nije do nas. Učinićemo sve da na najbolji mogući način predstavimo našu zemlju i da potvrdimo da se dobro radilo poslednjih godinu i po dana, dobrom igrom i dobrim rezultatima - rekao je Ljubinko Drulović u emisiji “Kec na jedanaest” na K1 televiziji.

Kurir sport