SERGEJ PRED START MUNDIJALA DOBIO NAJLEPŠU MOGUĆU VEST: Reprezentativac Srbije postao TATA!

Srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić postao je tata.

Njegova verenica Natalija porodila se danas u novosadskom porodilištu Betanija.

Najlepše moguće vesti Sergej je dočekao u kampu reprezentacije u Manami, koja se trenutno priprema za meč protiv Bahreina

Na svom Instagramu Sergej je okačio priču sa porukom "Irina is in the house", i tako otkrio da je dobio ćerkicu.

foto: Printskrin/Instagram

Natalija Ilić je dugogodišnja devojka srpskog fudbalera. Srećni par se verio u maju ove godine i uskoro planiraju da naprave veliku svadbu.

Kurir sport