GENERALNA PROBA! Fudbaleri Srbije danas (16.30) igraju protiv Bahreina - važan test pred Mundijal u Kataru

Fudbaleri Srbije danas (16.30) igraju prijateljsku utakmicu protiv selekcije Bahreina u Manami.

Biće to generalna proba za selektora Dragana Stojkovića kako bi se uverio u mogućnosti svih fudbalera pred početak Svetskog prvenstva u Kataru.

foto: Fudbalski savez Srbije

Ivan Ilić, vezni fudbaler Verone, oporavio se od povrede mišića i spreman je za Mundijal. Zadovoljan je što je ekipa u Bahreinu, gde se aklimatizovala na vremenske uslove kakvi će biti u Kataru.

- Svi u ekipi zračimo optimizmom, respektujemo svakog rivala, ali se nikoga ne plašimo. Razmišljamo isključivo o pobedama, ići ćemo utakmicu po utakmicu, sa željom da doguramo što dalje na Svetskom prvenstvu. Ne vidim ništa sporno u tome što težimo samoj završnici. Svi smo profesionalni sportisti i valjda je normalno da nas interesuju visoki ciljevi. Brazil je moćna ekipa, ali niko ne može da nam zabrani da uđemo otvorenog garda i da pokušamo da ih iznenadimo - rekao je Ivan Ilić.

Strahinja Eraković, defanzivac Crvene zvezde, nalazi se u krugu mlađih fudbalera u reprezentaciji.

- U Kataru branim čast domaćeg prvenstva i trudiću se da opravdam očekivanja fudbalske javnosti. Nisam verovao da je sve na ovom nivou dok nisam ušao u reprezentaciju i postao deo jedne fantastične grupe. Iako sam među najmlađima u timu, osećam se zaista lepo, svi me gledaju na isti način, od kapitena Tadića do mog druga Ivana Ilića. Dišemo kao jedan i to je najveća prednost ove generacije - istakao je Eraković i dodao:

- Čekamo s nestrpljenjem 24. novembar. Možda su nas neki svetski mediji prerano otpisali. Govori se mnogo o brazilskom inatu, pa valjda je srpski inat veći od brazilskog. Polako. O minutaži uopšte ne razmišljam, čast mi je što sam akter najveće smotre svetskog fudbala i uživam družeći se sa ovim divnim momcima.

Poruka kapitenu: Tri komada za Borjana l Crvena zvezda je klub koji će na SP u Kataru imati trojicu fudbalera. Pored Strahinje Erakovića, Milan Borjan braniće za Kanadu, a Osman Bukari je član Gane. - Borjanu sam poželeo da prođe grupu i da se sastanemo u nokaut fazi. Bilo bi lepo da se vidimo u finalu, da mu damo tri komada i da pokažemo ko je ko - našalio se Eraković. Milan Borjan brani boje kanade foto: AP

